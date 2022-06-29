Halk Bankası’nda yıkım için düğmeye basıldı

Halkbank’ın yeni yerine taşınarak hizmet binasını tamamen tahliye etmesinin ardından yıkım için gerekli işlemler tamamlandı. Belediye işçileri binanın yıkımından önce tekrardan kullanılabilecek malzemelerin söküm çalışmalarını başlattı.

Çorum’a değer katacak kent meydanı projesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Tarihi Çorum Kale’sinden başlayan Tarihi Kültür Yolu projemizin çalışmaları devam ediyor. Ulucami ve Saat Kulesi çevresinde oluşturacağımız tarihi meydan projemizin önemli aşamalarından birini Tarihi Kültür Yolu projemiz ile fiilen başlatmış olduk. Halkbank binasında sürecin tamamlanmasının ardından yıkım için düğmeye bastık. 1 Temmuz 2022 Cuma günü gerçekleştireceğimiz yıkım işlemi öncesi ekiplerimiz geri dönüşümde değerlendirebilecek malzemelerin sökümünü gerçekleştiriyor” dedi.

ÇORUM, TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ İLE AYAĞA KALKIYOR

Çorum’da son yıllarda tarihi ve kültürel değerleri ayağa kaldıran çok güzel projelerin hayata geçtiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Şehrimizin tarihi eserlerinin, doğal güzelliklerinin minyatürlerinin yer aldığı Çoruminia’yı hizmete açtık. Dikiciler Arastasını aslına uygun bir şekilde yeniledik. Başta Veli Paşa Hanı olmak üzere Tarihi Sokak Çeşmelerini restore ederek ayağa kaldırdık. İkiz Konaklar’ın restorasyonu ile ilgili önemli bir aşamaya geldik. Saat Kulesine bakan dükkânlarda cephe sağlıklaştırması yaptık. Restorasyon çalışmalarına başladığımız ve önemli bir yol kat ettiğimiz Çorum Kalemizi şehrimizin turizmine kazandıracağız. Şehrimizin hak ettiği tüm çalışmaları bir bir hayata geçiriyor, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz.” diye konuştu.

