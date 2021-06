Halit Yıldırım’a veda 

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak çalışırken Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan, ulusal düzeyde katıldığı edebiyat, şiir ve beste yarışmalarıyla tanınan Halit Yıldırım için düzenlenen veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Halit Yıldırım’ın Çorum Belediyesi’nin kültür edebiyat alanında yapılan çalışmalarına önemli katkılar verdiğini söyledi. Halit Yıldırım’ın gönüllü olarak kültür, sanat, müzik ve edebiyat alanında yaptığı çalışmalarla Çorum’a önemli katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “İnanıyoruz ki Halit Bey, tayin olduğu Ankara’da Çorum için önemli hizmetler vermeye devam edecektir. Şehir Defteri Dergimizin yayına hazırlanmasında ve ilgililerine ulaştırılmasında da emeğini esirgemeyen Halit Yıldırım, aynı zamanda dergimizin isim babasıdır. Çorum’dan gidiyor olması geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Biz bu süreci geçici bir süreç olarak görüyoruz. İnşallah Ankara’da da kültür ve sanat alanında da güzel hizmetler verecek. Çorum’umuzun da kültür ve sanatına da destek vermeye devam edecek. Kendisine huzur dolu bir hayat diliyoruz.” şeklinde konuştu.



Turhan Candan ise uzun yıllar boyu kendisiyle çalışma fırsatı bulduğu Halit Yıldırım’dan övgü ile bahsetti. Tayininin çıkmasına her ne kadar üzülse de Ankara’da geçen sürenin Halit Yıldırım’ın hayatına daha farklı deneyimler kazandıracağını vurgulayan Candan, “Şehir Defteri dergimizin Yayın Kurulu üyesi, değerli büyüğümüz Halit Yıldırım’a vefa buluşmasıyla birlikteliğimize bir virgül koyuyoruz. Kendisinin tayini Ankara’ya çıktı bir süre de orada çalışmaya devam edecek. Ankara’ya gitmesi hayatının bir kısmında Ankara’nın yer alması da farklı bir hayat bakışı sunacaktır kendisine. Birlikte geçirdiğimiz süre boyunca kendisine düşen bütün sorumlulukları fazlasıyla ve büyük bir keyifle yerine getirdi. Kendisine hizmetlerinden dolayı minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Kendisine hazırlanan veda yemeğini organize eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere katılan herkese teşekkür eden Halit Yıldırım, Çorum Belediyesi’ne yıllardır hizmet vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Çorum’a vefa borcunu yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yıldırım, “Bizler hasbelkader okumayı yazmayı seven insanlar olarak şehrimize de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorduk. Bunun da en iyi platformunu sağlayan Çorum Belediyesi bünyesinde elimizden geldiği kadar güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Bunları yaparken Belediye Başkanımızın da dediği gibi özveriyle yaptık. Şehir Defteri ile ilgili başkanıma özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Çorum’un böyle bir dergiye ihtiyacı vardı ve bu dergi ilk 5 sayıda olmasına rağmen ulusal anlamdaki birçok dergiyle boy ölçüşecek seviyede. Edebiyat kamuoyunun hemen dikkatini çeken Şehir Defteri, birçok yazar tarafından övgü alıyor. Ben her zaman buranın bir parçası gibi oldum. Bundan sonra da gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Çorum Belediyesi Velipaşa konağında düzenlenen veda yemeğine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Alper Zahir ve edebiyat çevresinden sevenleri katıldı.