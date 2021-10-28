Halit Eker babasını kaybetti

Gülsüm Eker’in eşi ve 5 çocuk babası olan Hasan Eker’in cenazesi, bugün saat 11.00’de Hastane Morgundan alınarak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Çalıca köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

