Halit Eker babasını kaybetti
Çorum’un tanınmış müteahhitlerinden, Eker İnşaat Sahibi Halit Eker’in babası Hasan Eker (86), Covit 19 tedavisi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün sabah hayatını kaybetti.
Güncel 28.10.2021, 10:14
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Gülsüm Eker’in eşi ve 5 çocuk babası olan Hasan Eker’in cenazesi, bugün saat 11.00’de Hastane Morgundan alınarak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Çalıca köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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