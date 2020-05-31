Halit Eğribay vefat etti
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, “Eşekcinin Halit” namıyla maruf, eski otobüsçü Halit Eğribay (85), bu sabah saat 10.00’da, yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 31.05.2020, 15:25
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Ahmet ve Tekin Eğribay ile Tülay Aksakal’ın babaları, Gebze’deki Yöre Et Lokantası Sahibi Vedat Aksakal’ın kayınpederi, Kasım Aksakal’ın dedesi olan Halit Eğribay’ın cenazesi yarın saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak, Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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