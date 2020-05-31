Halit Eğribay vefat etti

Ahmet ve Tekin Eğribay ile Tülay Aksakal’ın babaları, Gebze’deki Yöre Et Lokantası Sahibi Vedat Aksakal’ın kayınpederi, Kasım Aksakal’ın dedesi olan Halit Eğribay’ın cenazesi yarın saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak, Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.