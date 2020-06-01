Halit Eğribay #toprağa verildi

Çorum Özel Hastanesi’nde uzun süredir yoğun bakımda tedavisine devam edilen ve önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Halit Eğribay dün son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet ve Tekin Eğribay ile Tülay Aksakal’ın babaları, Gebze’deki Yöre Et Lokantası Sahibi Vedat Aksakal’ın kayınpederi, Kasım Aksakal’ın dedesi olan Halit Eğribay’ın cenazesi dün saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’da kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Cenazeye Halit Eğribay’ın yakınları ile sevenleri ilgi gösterirken, cenaze namazında sosyal mesafe kuralına da uyuldu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)