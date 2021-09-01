Halit Arınık vefat etti

Rufe Arınık’ın eşi, Sefa Arınık ve Merve Terlemez’in babası ve Emin Terlemez’in kayınbabası olan Halit Arınık geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti.

Halit Arınık’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

