Son Dakika

Halis Durkaya’nın kardeşini kaybettik

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Ankara’da oto galeri sahibi Halis Durkaya’nın kardeşi Hayati Durkaya (54), yaklaşık 1.5 yıldan beri tedavi gördüğü Pursaklar Devlet Hastanesi’nde, 18 Ekim Pazar akşamı hayatını kaybetti.

Güncel 20.10.2020, 13:52 20.10.2020, 14:56
656
Halis Durkaya’nın kardeşini kaybettik

Yasemin Durkaya’nın eşi, Doğuş ve Barış’ın babaları, Halis, Yücel ve Sevgi Durkaya’nın kardeşleri, Sedat ve Dr. Suat Durkaya’nın ağabeyleri olan Hayati Durkaya’nın cenazesi, 19 Ekim Pazartesi günü Palabıyık köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
15°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:50
Öğle 12:30
İkindi 15:30
Akşam 18:00
Yatsı 19:19

Gelişmelerden Haberdar Olun

@