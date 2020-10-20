Halis Durkaya’nın kardeşini kaybettik
Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Ankara’da oto galeri sahibi Halis Durkaya’nın kardeşi Hayati Durkaya (54), yaklaşık 1.5 yıldan beri tedavi gördüğü Pursaklar Devlet Hastanesi’nde, 18 Ekim Pazar akşamı hayatını kaybetti.
Güncel 20.10.2020, 13:52 20.10.2020, 14:56
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Yasemin Durkaya’nın eşi, Doğuş ve Barış’ın babaları, Halis, Yücel ve Sevgi Durkaya’nın kardeşleri, Sedat ve Dr. Suat Durkaya’nın ağabeyleri olan Hayati Durkaya’nın cenazesi, 19 Ekim Pazartesi günü Palabıyık köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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