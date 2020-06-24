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Halis Arslan Kaya hayatını kaybetti
Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nilüfer Hatice Kaya, kayınpederini kaybetti.
Güncel 24.06.2020, 19:28
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Alınan bilgiye göre Cemilbey Köyü’nden gelme, eski YSE’den emekli Halis Arslan Kaya vefat etti.
Mali Müşavir Hayati Kaya ve emekli astsubay Hayri Kaya’nın babası, KAFDER Başkanı Nilüfer Hatice Kaya’nın kayınpederi olan Halis Arslan Kaya’nın cenazesi yarın (25 Haziran 2020 Perşembe) saat 14.00’de öğle namazına müteakip Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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