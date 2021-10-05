Halim Yıldırım vefat etti
Güncel 05.10.2021, 10:46
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Pempecik Köyü'nden gelme Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin'in Kayınpederi Halim Yıldırım (69) vefat etti.
Böbrek Kanseri hastalığı ile mücadele eden merhum bugün tedavi gördüğü Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.
Merhumun cenazesi bugün (5 Ekim 2021 Salı) Ulucami'de İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar'da toprağa verilecek.
ÇORUMHABER, Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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