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Halim Coşkun’u kaybettik

Alaca’nın tanınmış işadamlarından, Best Oil Sahibi Selahattin Kaleli’nin eniştesi, Dr. Vahit Demiran’ın kayınpederi Halim Coşkun (88), Bu akşam saat 20.00 sıralarında, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Halim Coşkun’u kaybettik

Alaca’nın tanınmış işadamlarından, Best Oil Sahibi Selahattin Kaleli’nin eniştesi, Dr. Vahit Demiran’ın kayınpederi Halim Coşkun (88), Bu akşam saat 20.00 sıralarında, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

03 Şubat 2020 Pazartesi 20:19
Halim Coşkun’u kaybettik

Alaca eşrafından merhum Hamdi Coşkun ve merhume Memnune Coşkun’un oğulları, Aysel Coşkun’un eşi, Ayla Coşkun, Ayşe Demiran, Burhan Murat Coşkun ve merhum Mustafa Coşkun’un babaları, Kaleli Petrol yöneticilerinden Serkan Koçak’ın da teyzesinin eşi olan Halim Coşkun, Cumartesi günü geçirdiği bir trafik kazası sonucu tedavi altına alınmıştı.

Halim Coşkun’un cenazesi yarın Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER  merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Son Güncelleme: 03.02.2020 20:33
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