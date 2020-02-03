Halim Coşkun’u kaybettik

Alaca eşrafından merhum Hamdi Coşkun ve merhume Memnune Coşkun’un oğulları, Aysel Coşkun’un eşi, Ayla Coşkun, Ayşe Demiran, Burhan Murat Coşkun ve merhum Mustafa Coşkun’un babaları, Kaleli Petrol yöneticilerinden Serkan Koçak’ın da teyzesinin eşi olan Halim Coşkun, Cumartesi günü geçirdiği bir trafik kazası sonucu tedavi altına alınmıştı.

Halim Coşkun’un cenazesi yarın Ulucami’de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.