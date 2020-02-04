Halim Coşkun toprağa verildi

Alaca eşrafından merhum Hamdi Coşkun ve merhume Memnune Coşkun’un oğulları, Aysel Coşkun’un eşi, Ayla Coşkun, Ayşe Demiran, Burhan Murat Coşkun ve merhum Mustafa Coşkun’un babaları, Kaleli Petrol yöneticilerinden Serkan Koçak’ın da teyzesinin eşi olan Halim Coşkun, Cumartesi günü geçirdiği bir trafik kazası sonucu tedavi altına alınmıştı.

Halim Coşkun’un cenazesi Çorum Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Şirin’in cenaze törenine ailesi ile birlikte eski CHP Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Zübeyir Tuncel, eski Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Aşıla, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Alaca eski Belediye Başkanı Mahmut Köksal, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Demirhan, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin, işadamı Selahattin Kaleli, Dr. Vahit Demiran, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Yeşilay Derneği Başkanı Dr. Türker Ejder, sanayiciler, işadamları ile çok sayıda seveni ve vatandaşlar katıldı.

Aynı cenaze töreninde Sebzeci Kara Lütfi’nin kızı, Taşpınarlı Hafız Nurettin Hız’ın eşi, Solmaz Hız’ın da cenaze namazı kılındı. Solmaz Hız da Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)