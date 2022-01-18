Halil Taşkaldıran helalleşti

Çilingirler Sobacılar ve Tenekeciler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Taşkaldıran, ÇESOB’ta düzenlenen olağan genel kurulda yeniden aday olmadığını dile getirerek üyelerden helallik istedi.

Seçime geçilmeden önce kürsüye gelerek bir veda konuşması yapan Taşkaldıran, kayyuma düşmüş, borçlu bir durumda olan odada üyelere hizmet etmek adına 22 yıl önce göreve talip olduğunu, bugüne kadar üyelere hizmet için ücret bile almadan hizmette bulunduklarını, odanın durumunu belli bir noktaya getirdiklerini bildirdi.

Konuşmasında odanın bundan sonra da üyelerinin desteğine ihtiyacı olduğunu, aidatlarla ayakta duran odalarının daha iyi noktalara gelebilmesi için birlik beraberliğin korunması gerektiğini dile getiren Taşkaldıran, seçim atmosferinin salonda kalmasını, salondan birlik beraberlik içerisinde çıkılması gerektiğini vurguladı.

Odanın seçimlerine kimsenin dışarıdan müdahalesine gerek olmadığını vurgulayarak geçmişte üyelerin kayıtlarının odaya yansıtılmaması sorununu çözdüğü için ÇESOB Başkanı Recep Gür ve yönetimine teşekkür eden ve bu sayede 4 yıl içinde üye sayılarının yüzde 80 arttığını ifade eden Taşkaldıran, “Birlik beraberliğimiz bozmadan yolumuza devam etmeliyiz” diye konuştu.

Halil Taşkaldıran konuşmasının ardından salonda bulunanlar tarafından alkışlanırken, daha sonra başkan adayı Hasan İlhan, 22 yıl başkanlık yapan Taşkaldıran’a bir hediye takdim etti. Mevcut oda yönetimi kurulu da Halil Taşkaldıran’a hizmetleri için plaket verdi. Bugüne kadar hizmetleri için Taşkaldıran’a ve yönetimine teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür de kendisine özel bir hediye verdi.

Kongrede ayrıca uzun yıllardır Oda Genel Sekreterliği görevini yürüten ve Halil Taşkaldıran ile birlikte emekliliğini isteyen Arif Yelli’ye de plaketi Taşkaldıran ve Murat Üründü tarafından iletildi.

(Volkan SINAYUÇ)

