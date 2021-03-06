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Halil Kayış'ın gözaltına alınan 6 arkadaşından biri tutuklandı

Çorum'da, boş arsada cesedi bulunan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 arkadaşından biri tutuklandı. 

Güncel 06.03.2021, 21:37 06.03.2021, 21:46
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Halil Kayış'ın gözaltına alınan 6 arkadaşından biri tutuklandı

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki boş arsada ölü bulunan Halil Kayış'ın (60) otopsisinde, ateşli silahla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay günü Kayış ile birlikte alkol aldıkları tespit edilen 6 kişiyi gözaltına aldı. 

Zanlılardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Mehmet Ş. (39) ve Selahattin B. (52) ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mehmet Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Selahattin B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Çorum'da 4 Mart akşam saatlerinde boş arsada yerde hareketsiz birinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Halil Kayış olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

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