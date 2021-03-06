Halil Kayış cinayeti ile ilgili 2 kişi adliyeye sevk edildi

Olay geçen hafta akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide yerde hareketsiz birinin olduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin, olay yerinde yaptığı incelemede başından vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin üzerinden 60 yaşındaki Halil Kayış'a ait kimlik kartı çıktı. Cenaze, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 KİŞİDEN 4'Ü SERBEST BIRAKILDI 2'Sİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis cinayetle ilgili geniş çaplı çalışma başlatarak 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü Emniyetteki sorguları sonrası serbest bırakılırken , Mehmet Ş.,(40) ve Selahattin B.,(52) adliyeye sevk edildi. İki kişi “bizim cinayetle bir ilgimiz yok” diyerek kendilerini savundu.