Halil İbrahim Aşgın’dan “provokasyon” için uyarı

Çorum Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, son günlerde bazı siyasilerin açıklamalarıyla ortamı germeye çalıştığını söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Sorunlu açıklamalarıyla günlerdir ortamı germeye çalışan siyasetçiler başta olmak üzere herkesi 'sorumlu' davranmaya davet ediyorum” görüşüne yer verdi.

Vaktin, birlik olma vakti olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, provokasyon uyarısında da bulunarak, “Mülteciler konusunda sakın provokasyona gelmeyin” diye konuştu.

(Süleyman ERDEN)

