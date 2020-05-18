Halil İbrahim Aşgın: “Gençlerimiz en büyük gücümüz”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’daki önemli günü “Benim tüm ümidim gençliktedir” diyerek Türk gençliğine ithaf ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarih boyunca istiklal ya da ölüm dışında üçüncü bir seçeneği kabul etmeyen milletimizin 19 Mayıs 1919’da da yine aynı anlayışla tam bağımsızlığına sahip çıktığını açıkladı.

Ulu Önder Atatürk’ün milli mücadelenin başlangıcı olan bu tarihi günü en büyük gücümüz ve umudumuz olan gençlere bayrak olarak armağan ettiğini hatırlatan Başkan Aşgın mesajında şu görüşlere yer verdi. “Gençlerimiz; ülkemize, bayrağımıza, dinimize, vatanımıza, milletimize bağlı ve bu değerleri her zaman el üstünde tutan bir gençlik olarak topraklarımıza sahip çıkmaya devam edecektir.

Bir asır önce milli mücadelemizin kahramanı olan gençlerimiz, bugün de milli ve yerli ekonomimizin, milli ve yerli sanayimizin, milli ve yerli teknolojimizin, milli ve yerli kültür ve sanatımızın neferleri olarak ülkemize en iyi hizmeti vermeye devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil imanlı ve inançlı gençliğidir. Bu vesileyle, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz”

(Haber Merkezi)