Halil İbrahim Aşgın evinde dinleniyor

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Başkan Aşgın, hastalık sürecinde kendisine arayan, soran ve dualarını esirgemeyen tüm Çorum halkına teşekkür etti.

Başkan Aşgın, yayınladığı mesajında, “Sevgili hemşehrilerim; Bir süredir HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden Kovid-19 tedavim sona erdi. Tedavimiz bir müddet evde devam edecek. Elhamdülillah genel sağlık durumumuz gayet iyi. Bu süreçte bizleri arayan, dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

