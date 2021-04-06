Halil İbrahim Aşgın evinde dinleniyor
Eşi Feyza Aşgın ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören ve önceki gün taburcu edilen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bir süre daha evinde istirahat edecek.
Güncel 06.04.2021, 23:26
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Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Başkan Aşgın, hastalık sürecinde kendisine arayan, soran ve dualarını esirgemeyen tüm Çorum halkına teşekkür etti.
Başkan Aşgın, yayınladığı mesajında, “Sevgili hemşehrilerim; Bir süredir HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden Kovid-19 tedavim sona erdi. Tedavimiz bir müddet evde devam edecek. Elhamdülillah genel sağlık durumumuz gayet iyi. Bu süreçte bizleri arayan, dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
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