Halil Gülez’in eşi Nazlı Gülez vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclisi eski Üyesi, Maliye’den emekli, Gazeteci – Yazar Halil Gülez’in eşi Nazlı Gülez (67) vefat etti.

Çorum merkez Yenihayat köyünden olup, uzun yıllardır Mersin’de yaşayan Halil Gülez'in eşi Nazlı Gülez, diyabet hastalığından dolayı girdiği komadan çıkamayarak hayata veda etti.

İki çocuk annesi Nazlı Gülez’in cenazesi saat 10.00 sıralarında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ndeki törenin ardından öğle namazına müteakip Yenihayat Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

