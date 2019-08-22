Halil Ensar Özduran erkekliğe ilk adımı attı

Arife-Halit Özduran Çiftinin oğlu Halil Ensar Özduran geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen sünnet töreni ile erkekliğe ilk adımı atmış oldu. Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi üzerinde bulunan evlerinin önünde gerçekleştirilen sünnet törenine Özduran ailesinin yanısıra çok sayıda davetli katıldı.

Çoçuk gezdirme ile başlayan programda Hıdırlık’ta Kerebi Gazi Türbesi de ziyaret edildi. Yemek ikramının yapıldığı sünnet düğünde Çorumlu yerel sanatçılardan Turan Gökçe ve Gültekin Dokur’un seslendirdiği türküler ile sünnet törenine katılan davetliler eğlenceleri geç saatlere kadar sürdü.

ÇORUM HABER, Özduran ailesini kutlar erkekliğe ilk adımı atan Halil Ensar’ı tebrik eder bir ömür boyu mutluluklar diler.

(Ömür SOYTEMİZ)