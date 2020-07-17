Halil Bayar Üçköy’de defnedildi

Ali Bayar, Sevim Fakı, Ergün, Erol, Veli ve Erdal Bayar’ın babaları olan Halil Bayar’ın cenazesi önce Üçköylüler Derneği’nin önüne getirilerek burada kısa bir tören yapıldı, daha sonra da Üçköy’de toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)