Halil Bayar Üçköy’de defnedildi
Çorum’un tanınmış simalarından, Mekan Kerestecilik Sahibi Erol Bayar’ın babası Halil Bayar (87), Perşembe günü öğle saatlerinde yemek yerken, lokmanın soluk borusuna kaçması sonucu nefes alamaz hale geldi. Tıbbi yardım yetişinceye kadar da hayata veda etti.
Güncel 17.07.2020, 20:01
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Ali Bayar, Sevim Fakı, Ergün, Erol, Veli ve Erdal Bayar’ın babaları olan Halil Bayar’ın cenazesi önce Üçköylüler Derneği’nin önüne getirilerek burada kısa bir tören yapıldı, daha sonra da Üçköy’de toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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