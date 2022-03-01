Halı yıkamacıların yeni fiyat tarifesi belirlendi
Çorum Terziler Odası’na kayıtlı halı yıkamacı esnafının 2022 yılı yeni fiyat tarifesi belli oldu.
Güncel 01.03.2022, 19:39
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Konuya ilişkin açıklamada bulunan Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, ilimizdeki halı yıkamacı esnafından gelen talepler doğrultusunda ve artan maliyetler göz önüne alınarak fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini, yeni tarifenin tüm halı yıkamacı esnafına hayırlı olmasını temenni etti.
Halı yıkamacı esnafından açıklanan tarifeye uyulması çağrısında bulunan Barut, “Esnaf şayet tarifeye uyarsa hem kendisi rahat eder hem de rekabet ortamı sona erer. Ayrıca halı yıkatacak olan vatandaşların da kafalarında soru işareti kalmaz” dedi.
Lütfi Barut ayrıca, yeni tarife belgelerinin Zafer Çarşısı’nda faaliyet gösteren Terziler Odası Başkanlığı’ndan temin edilebileceğini de sözlerine ekledi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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