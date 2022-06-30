Halı Sarayı’nda cazip kampanya

Halı Sarayı Yöneticisi Barış Öklü, özel ölçü ve tasarımlarla, renk renk, desen desen, birbirinden güzel modelleri müşterilerinin beğenisine sunduklarını belirterek, tüm Çorumluları bu kampanyadan yararlanmayla davet etti.

Barış Öklü, “Halı Sarayı farkıyla, etkisinden çıkamayacağınız koleksiyonlarımızla, yeniliğin ritmini evinizde hissedeceksiniz. Yaşam alanlarınızı şık ve modern halılarla güzelleştirmeye devam ediyoruz. Misafirimiz olun, bir kahvemizi için mağazamıza gelmeden halı almaya karar vermeyin.” dedi.



(Aliye ÖNCEL)

