Halı Sarayı’nda % 50’ye varan indirim fırsatı

Müşterilerine kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunan Halı Sarayı’nda kampanya kapsamında yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor.

Evlerinize zarafet katacak ayağınızı yerden kesecek, en kaliteli halıları hesaplı fiyatlarla Halı Sarayı müşterilerine sunuyor.

Uygun fiyatlarla sonbahar kampanyasından faydalanılmasını isteyen mağaza yetkilileri Çorum halkına seslenerek, “Bize uğramadan ve halı çeşitlerimizi görmeden karar vermeyin. Çünkü en çok çeşit ve en uygun fiyatlar bizde bulunuyor. Halı Sarayı’ndan ilk sonbahar kampanyası bizden alması sizden.

Kredi kartına taksitle ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Tek yapmanız gereken Halı Sarayı’na gelerek hem çeşitlerimizden hem de kampanyadan faydalanarak severek seçtiğiniz ürünleri alıp gitmeniz” diye konuştular.

(Haber Merkezi)