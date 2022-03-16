Halı sahada baltalı-bıçaklı cinayete 100 yıl hapis

Olay, 13 Kasım 2020 günü akşam saatlerinde Kale Mahallesi Âşıklar Tepesi olarak da bilinen Şehitler Parkı'nda bulunan halı sahada meydana gelmişti. Tamamı Irak uyruklu olan husumetli 2 grup, bir gurubun saha dışından halı sahaya girmesiyle tartışmaya başlamış, tarafların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Balta ve bıçakların kullanıldığı kavgada Irak uyruklu Mustafa Hazım Mhana, kafası ile vücuduna aldığı darbelerle yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından polis tarafından kısa sürede yakalanan Ahmet Fadhıl Hussein Alharbı, Hasan Fadhıl Hussein Alharbı, Hassem Cabir Muhammed ve Names Halaf Kaysar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve son kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan, Ahmet Fadhıl Hussein Alharbı, Hasan Fadhıl Hussein Alharbı ve Hassem Cabir, Mustafa’nın ölümüne Names Halaf’in sebep olduğunu söyleyerek kendilerini savundu. Names Halaf ise, “Ölen Mustafa, Hasan’ı bıçakladı. Ben de buna müdahale ettim, bıçağımı çıkardım, Mustafa benim üzerime geldi ve elime vurdu. Bende kendimi korumak amacıyla bıçağı sağa sola savurdum, bu esnada Mustafa yaralanmış olabilir. Benim amacım hasanı ve kendimi korumaktı. Yaşananlar ile ilgili çok pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu dört sanığa, “kasten öldürmeye iştirak” suçundan 25’er yıl hapis cezası verdi.

(Yusuf ÇINAR)