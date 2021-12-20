Hal Müdürü Gür ağabeyini kaybetti

Alınan bilgiye göre Hal Müdürü Murat Gür ile Veysal Gür’ün ağabeyi, Cavit, Kerim, İbrahim ve Sinan’ın kayınpederi olan betoncu Akif Gür hayatını kaybetti.

Akif Gür’ün cenazesi Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Belediye personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ulucami’deki cenaze namazında ayrıca merhume Bahar Burunsuz ile merhum Kemal Pişkin’in de cenaze namazları kılındı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

