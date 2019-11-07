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Hakverdi ve Yollu’dan CHP İl Örgütü’ne davet

CHP Ankara Milletvekili hemşehrimiz, Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Hakverdi ile Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yollu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü’nü ziyaret etti.

Hakverdi ve Yollu’dan CHP İl Örgütü’ne davet

CHP Ankara Milletvekili hemşehrimiz, Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Hakverdi ile Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Yollu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü’nü ziyaret etti.

07 Kasım 2019 Perşembe 19:46
Hakverdi ve Yollu’dan CHP İl Örgütü’ne davet

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topgül, Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, il başkan yardımcıları ile diğer parti yöneticileriyle bir süre sohbet eden Hakverdi ve Yollu, parti çalışmaları ve genel durum hakkında bilgi aldı.

İbrahim Yollu 15 Kasım’da Ankara’da düzenleyecekleri Cumhuriyet Balosu’na CHP örgütünü davet etti.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Milletvekili Hakverdi ve Federasyon Başkanı Yollu’ya teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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