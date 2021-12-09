“Haksızlık konusundaki hassasiyetimizi koruyoruz”
Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 9 Aralık Perşembe günü iş bırakma ve Ankara'da basın açıklaması eyleminin askıya alınmasıyla ilgili yayınladığı mesajında, “Haksızlık ve ayrımcılık konusundaki hassasiyetimizi aynen koruyoruz. Herkesi memnun edecek ücret düzenlemesinin yapılması için süreci, yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. 7 Aralık Salı günü Türkiye’de yapılan iş bırakma eylemi ve basın açıklamalarına katılım oldukça yüksek olmuştur. Sesini yükselten ve haklı mücadeleye omuz veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
Sağlık-Sen Genel Merkez yöneticilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Saatcı, “Sayın Bakana, sendikamızın meseleye yaklaşımı, sahanın beklentileri ve sürecin hassasiyeti anlatılmıştır. Sayın Bakan tarafından, sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini giderme noktasında çalışma yaptıkları ifade edilmiştir. Ayrıca, sürecin hassasiyetinin farkında oldukları, neticede sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesi için gayret gösterdikleri ifade edilmiştir” dedi.
“Mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” diyen Saatcı, açıklamasının devamında şu bilgileri verdi:
“Sağlık-Sen Genel Merkez yöneticilerimiz taleplerimizle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin ve TBMM AK Parti Grup yöneticileriyle de bir dizi görüşmeler yaptılar. Tüm bu temaslarımız neticesinde Sağlık-Sen Genel Merkez yöneticileri bir durum değerlendirmesi yaptı. İyi niyet göstergesi olarak, iş bırakma eylemi ve Bakanlık önünde yapmayı planladığımız basın açıklaması, şimdilik askıya alınmış bulunmaktadır. Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Asıl olan taleplerimizin karşılık bulmasıdır. Bu nedenle aile hekimliği, sosyal hizmetler, üniversite hastaneleri, Adli Tıp Kurumu, hudut sahiller dahil olmak üzere tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını içine alan ücret iyileştirmeleri için mücadeleye devam ediyoruz. Haksızlık ve ayrımcılık konusundaki hassasiyetimizi aynen koruyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın tamamını kapsayacak ve herkesi memnun edecek ücret düzenlemesinin yapılması için süreci, yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Saha gerçekliğinden kopmadan mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)
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