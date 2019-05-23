Haksızlığa yorgun kalbi dayanamadı

Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, "Hakim Lale Yıldız'ı daha önce çalıştığım yerden tanıyorum. Çok güzel bir insandı. İyi bir hakimdi. Hak ve adaleti dağıtma endişesi taşıyan bir kardeşimizdi. Genç yaşta kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun süre tedavi gördü. Dün de hakkın rahmetine kavuştu. Allah taksiratını affetsin. Çok zor bir hayatı oldu. Hakime Hanımla Anadolu Adliyesi'nde birlikteydik. Herkesin gerçekten sevdiği saydığı, attığı imzaya güvenilen bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi. " dedi.

Başsavcı Topluyıldız, Lale Yıldız’ın kardeşine başsağlığı dileğini iletirken, cenazenin Çorum’da toprağa verileceği bildirildi.

“KALBİ YAŞADIKLARINA DAYANAMADI”

Odatv ise Lale Yıldız’ın ardından şunları yazdı:

Adı, Lale Yıldız…

Bakırköy yargıcıydı. FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla açığa alınmıştı. İddia o ki; ByLock kullanıcısıydı. Duyanlar çok şaşırdı. Lale Yıldız, yargı camiasında Atatürkçü kimliğiyle tanınıyordu. Fethullahçılarla girdiği kavgaları vardı…

Kötü haberi hasta yatağında sosyal medyadan öğrenen Yıldız’ın dünyası kararmıştı. Kalp hastasıydı, yalnızdı, şaşkındı, çaresizdi.

Kendini Kurul'a anlatma telaşıyla Ankara'ya doğru yola çıktı. Ama gözaltı kararını öğrenince hasta haliyle tanımadığı bir kentin nezarethanesine atılmamak için geri döndü İstanbul'a. İstanbul’da gözaltına alındı: Silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması yöneltildi.

Birkaç arkadaşı dışında arayan soranı da yoktu. Belki tek şansı, bakımını üstlendiği çocukları olmamasıydı.

1 yıl 2 ay hakkında hiçbir işlem yapılmadı. 2017 Haziran'ında hakkında düzenlenen iddianamede, yalnızca ByLock kullanıcısı olduğu yazılıydı.

Sonra zaman geçti, “Mor Beyin” ortaya çıktı. Meğer ByLock kullandığı söylenen ve haklarında işlem yapılan insanlardan bazıları ByLock kullanıcısı değilmiş!

Lale Yıldız da onlardan biriydi. Gerçek ortaya çıkınca mesleğine iade edildi. Yıldız, kırgındı… Kırgınlığı geçmedi.

51 yaşındaydı, kalbi yaşadıklarına, kırgınlıklarına daha fazla dayanamadı.

Ve...

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Lale Yıldız görevi başında kalp krizi geçirdi, bitkisel hayata girdi ve 51 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.

“ATATÜRKÇÜ LALE YILDIZ ARTIK YOK”

Yıldız’ın arkadaşı Yargıçlar Sendikası yöneticilerinden, hemşehrimiz Nuh Hüseyin Köse ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hani FETÖ üyesi diye açığa alınan, ‘Mor beyin’ mağduru olduğu saptanıp mesleğe geri alınan, Bakırköy Yargıcı Atatürkçü Lale Yıldız vardı ya; artık yok. Kalbi buraya kadar dayanabildi. Işıklarda uyu güzel kardeşim.”

(Haber Merkezi)