Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98673
ALTIN
262.232
DOLAR
5.5706
STERLİN
6.7662
EURO
6.2453

“Haksızlığa son verildi”

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, açıklanan 2019 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirmelerine ilişkin sözlü sınav (mülakat) sonuçlarının yazılı sınav sonuçları ile aynısı olduğunu dile getirdi.

“Haksızlığa son verildi”

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, açıklanan 2019 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirmelerine ilişkin sözlü sınav (mülakat) sonuçlarının yazılı sınav sonuçları ile aynısı olduğunu dile getirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 00:40
“Haksızlığa son verildi”

Açıklanan sözlü mülakat sonuçlarının, yazılı sınav sonuçları ile aynısı olmasının İl Milli Eğitim Müdürü tarafından bizzat ifade edildiğini hatırlatan Selim Aydın, bu uygulamanın ülke geneline yayılarak mülakat haksızlığına son verilmesinden dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Bu doğru uygulamanın yayılması için çaba gösteren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan başta olmak üzere uygulamayı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığının liyakat hassasiyetini gözeten İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Mülakat Komisyonu üyelerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan eğitim çalışanları adına teşekkür eden Selim Aydın, “Böylelikle listelerin, referansların, “siz kimleri dediyseniz efendim” anlayışının bir hükmü kalmamıştır” diyerek şu görüşlere yer verdi:

“Tabi bu tablo, mülakatlarda %100 başarı sağladık diye basın açıklamaları yapanları üzmüştür, Siyasilerin ve bazı STK ların vermiş olduğu listeler neticesinde işlem tesis edip, tiyatro çevinleri üzmüştür. Geçtiğimiz yıllarda İlimizde yapılan mülakat sonuçları içinde açıklama yapardık. En son geçen yıl yaptığım açıklama: Elinize sağlık AĞALAR! Ülke bu haldeyken sizin makam hırsınıza yazıklar olsun.Sonuçlara şaşırdık mı? Tabiki Hayır! Maalesef yine aynı tiyatro. Yine otekilestirme, yine hesabı titizlikle yapılmış puanlar, birlik beraberlikmis, liyakatmış, umurlarında değil bunların. Bu memlekete adaletle, hakkaniyetle hizmet etmek isteyen, tertemiz, pırıl pırıl insanlar yine harcanıyor. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın.

Ağalar şunu unutmayın; adil olamadığınız ve hakkını veremediğiniz o makamlar bir gün sizin can düşmanınız olacaktır. Netice itibariyle, liyakati, ehliyeti esas alıp eğitim çalışanlarını hiç bir yapıya muhtaç etmeden tavır takınanları kutluyor, sendika, vakıf, dernek ve siyaset tarafından oluşturulan listeler neticesinde şimdiye kadar işlem yapanları da bir kez daha kınıyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 06.08.2019 00:42
İlgili Haberler
“Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın”
“Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın”
Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke
Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke
Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program
Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program
Leblebi sektöründen üniversiteye teşekkür
Leblebi sektöründen üniversiteye teşekkür
Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti
Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti
Dini bilgiler yarışması
Dini bilgiler yarışması
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim