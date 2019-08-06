“Haksızlığa son verildi”

Açıklanan sözlü mülakat sonuçlarının, yazılı sınav sonuçları ile aynısı olmasının İl Milli Eğitim Müdürü tarafından bizzat ifade edildiğini hatırlatan Selim Aydın, bu uygulamanın ülke geneline yayılarak mülakat haksızlığına son verilmesinden dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Bu doğru uygulamanın yayılması için çaba gösteren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Talip Geylan başta olmak üzere uygulamayı yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığının liyakat hassasiyetini gözeten İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Mülakat Komisyonu üyelerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan eğitim çalışanları adına teşekkür eden Selim Aydın, “Böylelikle listelerin, referansların, “siz kimleri dediyseniz efendim” anlayışının bir hükmü kalmamıştır” diyerek şu görüşlere yer verdi:

“Tabi bu tablo, mülakatlarda %100 başarı sağladık diye basın açıklamaları yapanları üzmüştür, Siyasilerin ve bazı STK ların vermiş olduğu listeler neticesinde işlem tesis edip, tiyatro çevinleri üzmüştür. Geçtiğimiz yıllarda İlimizde yapılan mülakat sonuçları içinde açıklama yapardık. En son geçen yıl yaptığım açıklama: Elinize sağlık AĞALAR! Ülke bu haldeyken sizin makam hırsınıza yazıklar olsun.Sonuçlara şaşırdık mı? Tabiki Hayır! Maalesef yine aynı tiyatro. Yine otekilestirme, yine hesabı titizlikle yapılmış puanlar, birlik beraberlikmis, liyakatmış, umurlarında değil bunların. Bu memlekete adaletle, hakkaniyetle hizmet etmek isteyen, tertemiz, pırıl pırıl insanlar yine harcanıyor. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın.

Ağalar şunu unutmayın; adil olamadığınız ve hakkını veremediğiniz o makamlar bir gün sizin can düşmanınız olacaktır. Netice itibariyle, liyakati, ehliyeti esas alıp eğitim çalışanlarını hiç bir yapıya muhtaç etmeden tavır takınanları kutluyor, sendika, vakıf, dernek ve siyaset tarafından oluşturulan listeler neticesinde şimdiye kadar işlem yapanları da bir kez daha kınıyorum”

(Volkan SINAYUÇ)