“Haksız rekabetle mücadele edilecek”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından üyelere yönelik “İşyeri Kayıt ve Belgelerinin Dijitalleşmesi” konulu eğitim verildi. Eğitime SGK İl Müdürü Ömer Tök, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve meslek mensupları katıldı.

Eğitimin açış konuşmasını yapan SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Kolay Soft ve Çorum SMMMO işbirliği ile iş kanunları ışığında işyeri kayıt ve belgelerinin dijitalleşmesi konusunda eğitim düzenlediklerini anlattı. Mesleki sorunları hep birlikte güçlü bir şekilde önceki dönemde olduğu gibi dile getirmeye devam edeceklerini anlatan Doğan, önceki dönemlerde olduğu gibi meslektaşlar arası dayanışma ve kaynaşmaya önem verip haksız rekabetle de mücadele edeceklerini dile getirdi.

Muhasebe mesleğinin öneminin gün geçtikçe arttığını söyleyen Doğan, meslek mensuplarının sadece defter tutan bireyler olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Son dönemlerde vergi ve SGK uygulamalarında hızla değişimler görüldüğünü anlatan Doğan, hem mevzuat değişiklikleri hem de gelişen teknoloji nedeniyle talepler de dikkate alınarak eğitimlere ağırlık verileceğini kaydetti. Yapılan konuşmanın ardından Kolaysoft Teknoloji İş Geliştirme Koordinatörü Kezban Boztürk ve Pazarlama Koordinatörü Umut Gökbulut tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

(Erkan BAYATLI)