Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95908
ALTIN
288.136
DOLAR
5.8023
STERLİN
7.1149
EURO
6.4281

“Haksız rekabetle mücadele edilecek”

SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, meslek mensuplarının sadece defter tutan bireyler olarak görülmemesi gerektiğini, son dönemlerde vergi ve SGK uygulamalarında hızla değişimler görüldüğünü dile getirerek hem mevzuat değişiklikleri hem de gelişen teknoloji nedeniyle taleplerin de dikkate alınarak eğitimlere ağırlık verileceğini söyledi.

“Haksız rekabetle mücadele edilecek”

SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, meslek mensuplarının sadece defter tutan bireyler olarak görülmemesi gerektiğini, son dönemlerde vergi ve SGK uygulamalarında hızla değişimler görüldüğünü dile getirerek hem mevzuat değişiklikleri hem de gelişen teknoloji nedeniyle taleplerin de dikkate alınarak eğitimlere ağırlık verileceğini söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:14
“Haksız rekabetle mücadele edilecek”

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından üyelere yönelik “İşyeri Kayıt ve Belgelerinin Dijitalleşmesi” konulu eğitim verildi. Eğitime SGK İl Müdürü Ömer Tök, SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve meslek mensupları katıldı.

Eğitimin açış konuşmasını yapan SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, Kolay Soft ve Çorum SMMMO işbirliği ile iş kanunları ışığında işyeri kayıt ve belgelerinin dijitalleşmesi konusunda eğitim düzenlediklerini anlattı. Mesleki sorunları hep birlikte güçlü bir şekilde önceki dönemde olduğu gibi dile getirmeye devam edeceklerini anlatan Doğan, önceki dönemlerde olduğu gibi meslektaşlar arası dayanışma ve kaynaşmaya önem verip haksız rekabetle de mücadele edeceklerini dile getirdi.

Muhasebe mesleğinin öneminin gün geçtikçe arttığını söyleyen Doğan, meslek mensuplarının sadece defter tutan bireyler olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Son dönemlerde vergi ve SGK uygulamalarında hızla değişimler görüldüğünü anlatan Doğan, hem mevzuat değişiklikleri hem de gelişen teknoloji nedeniyle talepler de dikkate alınarak eğitimlere ağırlık verileceğini kaydetti. Yapılan konuşmanın ardından Kolaysoft Teknoloji İş Geliştirme Koordinatörü Kezban Boztürk ve Pazarlama Koordinatörü Umut Gökbulut tarafından katılımcılara bilgiler verildi.

(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği
Belediyeden açık hava sinema günleri etkinliği
Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor
Belediye Kadeş Çocuk Şenliği düzenliyor
Akkent ve Gülabibey'de altyapı çalışması
Akkent ve Gülabibey'de altyapı çalışması
Memur zammı belli oldu
Memur zammı belli oldu
Kayıp yaşlı adamı Jandarma buldu
Kayıp yaşlı adamı Jandarma buldu
Aygün ve Kalender mest etti
Aygün ve Kalender mest etti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim