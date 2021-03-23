İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepkiler sürerken, hazırladığı video ile ‘Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadelede Kadınlarımızın Yanındayız’ mesajı verdi.

Çorum Valiliğinin resmi sosyal medya hesabında paylaştığı videoda İçişleri Bakanlığının, valiliklerin ve kolluk kuvvetlerinin Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadelede görev ve sorumlulukları, yapılan hizmetler tanıtıldı. Videoda yer alan kadınlar, “Haklarımızın teminatı sözleşmeler değil kanunlardır” dedi.



