“Haklarımız ve özgürlüğümüz için Kadeş Meydanı’nda olacağız”

Çorum’da Türk-İş, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş’ten oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 16.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda 1 Mayıs kutlaması yapılacağını duyurdu.

Öte yandan Eğitim-Sen önünde açılan stantta Tertip Komitesi adına bir açıklama yapan DİSK/Emekli-Sen Çorum Temsilcisi Hikmet Aydın, “Olağan olmayan bir süreçten geçiyoruz. Bir yandan devam eden salgın, diğer taraftan salgını da bahane eden, salgından da faydalanan azgın bir sömürü sistemi var” dedi.

Salgın başladığından beri akılla izahı mümkün olmayan bir süreç yaşadıklarını kaydeden Aydın, “Ülkeyi hukuksuzluğa boğanlar, keyfiyetle yönetmenin aracı haline getirdiler. Bir yanda aileler cenazelerine son görevini yapamaz hale getirilirken, diğer yanda ‘lebaleb’ kongreler yaptılar. Halkın vergileri ile oluşan bütçe yağmalanırken, emeği ile geçinenler açlığa talebini şiddetle bastırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Çorum’da 1 Mayıs’ı kutlama girişimi ve çalışmalarının salgın gerekçesiyle ‘sokağa çıkma’ yasağı da bahane edilerek yasaklanmak istendiğini belirten Aydın, “Tertip komitemiz, 1 Mayıs mitingi için sağlıkçılarımızın, bilim insanlarımızın önerdiği her türlü tedbiri planlayarak, kutlamak üzere yaptığı başvuru Valilik tarafından yasaklanmıştır.

Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanması için; kod 29 ve ücretsiz izne son verilmesi için; işsizliğe karşı kamu istihdamı arttırılması için; hukuksuz biçimde işten çıkarılan emekçilerin işlerine iade edilmezi için; çalışma sürelerinin azaltılması için; örgütlenme, özgür toplum, sözleşme ve grev önündeki tüm engellerin kaldırılması için; eğitim ve öğretime yatırım yapılması için; 29 Nisan Perşembe günü saat 16.30’da 1 Mayıs Tertip Komitesi olarak Kadeş Meydanı’nda basın açıklaması yapılacaktır.

Tüm emekçileri, emeği ile yaşayanları basın açıklamasına katılmaya çağırıyoruz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

