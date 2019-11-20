“Haklarımız ve geleceğimiz için 23 Kasım’da Ankara’dayız”

“Haklarımız geleceğimiz ve öğrencilerimizin eğitim hakkı için Tandoğan’da toplanacağız” diyen Mustafa Gül, 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de başlayacak miting için aynı gün saat 07.00’de Özdoğanlar Kavşağı’ndan otobüs kaldıracaklarını, saat 11.00’de AKM önünde toplanıp saat 12.00’de Tandoğan’a yürüyüşe geçeceklerini anlattı.

Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül, yıllardır dile getirilen, ama bir türlü karşılanmayan temel taleplerini ülkeyi yönetenlere ve kamuoyuna duyurmak üzere, bu mitingi düzenlediklerini belirtirken, Çorum’da ayrıca talepleri ile ilgili imza kampanyası açtıklarını hatırlattı.

“Haklarımızı ve geleceğimizi kazanmak için bütün eğitim ve bilim emekçilerini, halkımızı 23 Kasım’da Ankara’ya çağırıyoruz” diyen Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Gül, açıklamasında şunları söyledi:

“Biz, en ağır koşullarda öğrencilerimizin gözündeki ışıltı sönmesin diye çalışan kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenleriz. Biz, harcadığı onca emeğe rağmen ataması yapılmayan öğretmenleriz.

Biz, güvencesiz, düşük ücretle, uzun süreler çalışmaya mecbur bırakılan özel öğretim kurumu öğretmenleriyiz. Biz, eğitim hizmetinin görünmeyenleri, düşük ücret ve ağır koşullarda çalışmak zorunda bırakılan eğitim emekçileri, hizmetli, memur, teknik personeliz. Biz, haksız hukuksuz şekilde bir gecede çıkarılan kararnamelerle, disiplin kurullarınca veya sözleşmesi yenilenmeyerek ihraç edilen eğitim ve bilim emekçileriyiz.

Biz, çocuklarının eğitim hakkı için mücadele etmek zorunda bırakılan, kamu okullarında kayıt parası, katkı payı, bağış adı altında ücretler dayatılan veya özel okullara mecbur bırakılan velileriz. Biz, öğrencileriz, eğitim hakkı elinden alınan yurttaşlarız, istemediği okula devam etmek zorunda bırakılan on binleriz.

Biz milyonlarız. Haklarımız, özgürlüklerimiz ve elimizden alınmaya çalışılan geleceğimize sahip çıkmak için 23 Kasım’da Ankara’da, kışı bahara çevirmek için buluşacağız.

Biz biliyoruz ki; biz haklarımıza birlikte sahip çıktığımız, haklarımızı birlikte talep ettiğimiz sürece kazanacağız. Biz biliyoruz ki; birlikte olduğumuzda, el ele tutuştuğumuzda başaracağız.” (Mehmet DALAR)