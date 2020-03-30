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“Hakkı ve hakikatı söylemeye devam edeceğiz”

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, Hz. Ali’nin “Haksızlık karşısında susan önce hakkını sonra şerefini kaybeder” düsturu ile çıktıkları yolda her zaman hakkı ve hakikati bıkmadan ve usanmadan söylemeye devam edeceklerini vurguladı.

“Hakkı ve hakikatı söylemeye devam edeceğiz”

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, Hz. Ali’nin “Haksızlık karşısında susan önce hakkını sonra şerefini kaybeder” düsturu ile çıktıkları yolda her zaman hakkı ve hakikati bıkmadan ve usanmadan söylemeye devam edeceklerini vurguladı.

30 Mart 2020 Pazartesi 19:40
“Hakkı ve hakikatı söylemeye devam edeceğiz”

Partinin Çorum İl Teşkilatlarının kuruluşu sonrasında yaptıkları açıklamada Valilik Binası karşısında bulunan Kadeş Barış Meydanı’ndaki kaçak bir yapı ile ilgili olarak parti programında yer alan çevre ve şehircilikle ilgili ilkelerden "Sosyal ve ekonomik faydaların adil, tarafsız ve hakkaniyetli bir şekilde dağılmasını ve yeniden bölüşümünü hedefleyen sosyal adalet vizyonumuzun önemli bir unsurunu çevresel adalet düşüncesi oluşturmaktadır. Partimiz; hiçbir gerekçe ve bahaneye sığınmaksızın toplumsal avantaj ve dezavantajların adil bir şekilde paylaşılmasını benimsemekte ve teşvik etmektedir. Çevresel nimetlerin ve külfetlerin adil olmayan bir şekilde toplumun hiçbir kesiminin lehine veya aleyhine yapısal bir durum oluşturmaması temel önceliklerimizdendir. Şehir planlama politikalarımız en temelde kentsel ve çevresel Adalet, kültürel gelişim, ekonomik refah ve hakkaniyetli bölüşüm ilkeleri arasında denge gözetecek, herkes için Adil ve Katılımcı planlama anlayışını benimseyecektir" ifadesinden hareketle söz konusu kaçak yapıya yetkililerin dikkatlerini çekmeye çalıştıklarını kaydeden Külcü, basın açıklaması sonrasında Çorum gündeminde yer alan kaçak yapı ile ilgili imara aykırılıkların giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için gerekli çalışmanın yapıldığını anlattı.

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, “Görev ve sorumluluklarını çekinmeden, korkmadan yerine getiren Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a ve Belediye Encümeni üyelerine Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.(Haber Merkezi)

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