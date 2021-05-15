Hakkı Koşar toprağa verildi

Melahat Koşar’ın eşi, Ezgi ve Eren Koşar’ın babası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakkı Koşar, bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi görüyordu. Durumu ağırlaşan Koşar, hayata veda etti.

Hakkı Koşar, 2010-2016 yılları arasında Çorum SMMM Odasında, Genel Sekreter olarak görev yapmıştı. Koşar’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi bugün hastane morgundan alındıktan sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda yurttaşın hazır bulunduğu cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum SMMMO Başkanı Ali Can Doğan ve merhumun ailesi katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)