“Hakkaniyete riayet edilmelidir”

İçişleri Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personele “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı”nın 14 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da yapıldığını, mevzuat gereği ise önümüzdeki günlerde sözlü sınav yapılacağını belirten Çam, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları başlıklı 10. maddesinde ‘Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır’ hükümleri bulunmaktadır.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarının arkasından yapılan sözlü sınav sıralamasını bozmamış tüm adaylara 95 puan vermiştir. Hitit Üniversitesi tarafından yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavının arkasından yaptığı sözlü sınavda yine yazılı sıralamasını bozmamış ve tüm adaylara sözlü sınavda 100 puan vermiştir. Önceki yıllarda yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında eski Çorum Valisi Sayın Ahmet Kara tarafından yine yazılı sınav sonuç sıralaması değiştirilmemiştir. Adil uygulamaları nedeniyle eski Valilimiz Ahmet Kara’ya ve Rektörlerimize sendika olarak teşekkür ederiz.

Ancak ilimizde kumpas meraklıları tarafından birilerinin ayağını kaydırmak, birilerini baypas yaparak yazılı sınavda alt sıralarda bulunan kendi öz elamanlarına yer açma gayreti içine girdiklerini görmekteyiz. Bu cüreti kimden almakta, kim bunlara cesaret vermekte? Şark kurnazlarına karşı Sayın Vali’nin yapacaklarını merakla bekliyoruz. Sayın Valimizin kul hakkını gözeteceğine inanıyoruz, hiç kimsenin emeği heba edilmemelidir. Sözlü sınavdan sonra yapılan işlemler hakkında detaylı şekilde kamuoyunu bilgilendirerek, hukuk dışına çıkılması halinde İçişleri Bakanımıza ayrıntılı dosya göndereceğiz.” (Haber Merkezi)

