Hakem Emre Alagöz, CHP’li Büşra Karangil’le evlendi

Çorum’da geçtiğimiz Nisan ayında düzenlenen mütevazi bir törenle nişanlanan Büşra Karanfil ve Emre Alagöz çifti önceki gün düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Geçmiş dönem CHP Oğuzlar Belediye Meclisi Üyesi rahmetli Bekir Karanfil’in torunu, PTT Müdürlüğü’nden emekli Galip Karanfil ile Güldane Karanfil’in kızı CHP Oğuzlar Belediye Meclisi Üyesi Büşra Karanfil ve Sibel & Mustafa Alagöz çiftinin oğulları Emre Alagöz’ün nikahını Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, çiftin şahitliklerini ise AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu birlikte yaptı.

ÇORUM HABER, Alagöz ve Karanfil ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.



(Volkan SINAYUÇ)

