Hakarete kınama

İl Genel Meclisi’nin dün yapılan oturumunda konuyu gündeme getiren Sungurlu İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Kaplan sosyal medyadan Maliye Bakanı Albayrak ve ailesine yönelik paylaşımları kınadı.

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek ise yapılan hakaretleri şiddetle kınadığını söyleyerek daha önce de Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yapılanlara da tepki gösterdiklerini, ülkede kadınlara yönelik sözlü ve fiziki şiddetin son bulması için gerekenin devlet tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan toplantıda son dönemde çiftçinin yaşadığı zararlar ve buna karşı yapılan çalışmalarla ilgili önerge Tarım ve Hayvancılık; okul servislerinin yoğun olarak kullandığı Alaca Değirmendere köyü ile Yatankavak arasında kalan 3 kilometrelik yolun yol ağına alınarak asfaltlanması ile ilgili önerge İmar ve Bayındırlık; ilimiz merkez ve ilçelerinde kapalı köy okullarının durumu hakkındaki önerge Eğitim Kültür Komisyonu ve İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği’nin hazırladığı projeye ortak olunup olunamayacağı ile ilgili önerge de ilgili komisyona havale edildi.

(Haber Merkezi)