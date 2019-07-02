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“Hakaret ve tehdit yapanın yanına kar kalmadı”

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, nöbetçi doktora “eşek gibi gelip yazacaksın reçetemizi” diyen kadına, “hakaret” ve “basit tehdit” suçundan 7 bin 580 TL adli para cezasına çarptırıldığını kaydederek, “Hakaret ve tehdit yapanın yanına kar kalmadı. Benzer suçların yaşanmaması adına caydırıcı bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Hakaret ve tehdit yapanın yanına kar kalmadı”

Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, nöbetçi doktora “eşek gibi gelip yazacaksın reçetemizi” diyen kadına, “hakaret” ve “basit tehdit” suçundan 7 bin 580 TL adli para cezasına çarptırıldığını kaydederek, “Hakaret ve tehdit yapanın yanına kar kalmadı. Benzer suçların yaşanmaması adına caydırıcı bir rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

02 Temmuz 2019 Salı 00:56
“Hakaret ve tehdit yapanın yanına kar kalmadı”

Sağlık-Sen Başkanı Saatci, geçtiğimiz yıl 9 Eylül Üniversite Hastanesi Acil Servisi’nde bir doktora yapılan hakaret davasının sonuçlanması nedeni ile açıklama yayınladı.

Yaşanan üzücü olayın, bu defa yapanın yanına kar kalmadığını vurgulayan Saatcı, “Görevini yapan doktora, ağza alınmayacak laflar edip, hakarette bulunan şahsın hem görevli memura hakaret suçundan hem de tehdit suçundan ayrı ayrı para cezasına çarptırılması, her an benzer sorunlarla karşılaşma durumu yaşayan sağlık çalışanlarını bir nebzede olsa sevindirmiştir” şeklinde kaydetti.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, sözlü ve fiziki şiddet vakalarının ülke genelinde sık sık yaşandığına dikkat çeken Saatcı, “Olayın üstünün örtülmeyip yargıya taşınması ve yargının da cezaya hükmetmesi, bizleri memnun etmiştir. Tehdit ve hakaretin haklı gerekçesi olamaz. Sağlık çalışanları, dünyanın en gurur verici işini yapıyorlar. Onların işini kolaylaştırmak dururken bu tür muamelelere maruz bırakanlardan hesap sormamak, benzer vakaların teşviki anlamına gelecektir. O nedenle, karar veren mahkeme heyetini tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

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