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Hakan Yaman’dan “İsrafil’in Kanatları”

Tanınmış yazar Hakan Yaman’ın “İsrafil’in Kanatları” isimli ilk romanı, SİA Kitap tarafından yeniden yayımlandı.

Güncel 09.08.2020, 18:05 09.08.2020, 16:23
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Hakan Yaman’dan “İsrafil’in Kanatları”

Hakan Yaman, 2007’de çıkan bu kitabından sonra ikinci romanı “Fotoğraftaki Kadın” romanıyla 2009 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazanmış, daha sonra “Güz Kokulu Günahlar”, “Romancı” ve “Huş Ağaçlarının Sessizliği” ile okurlarına ulaşmıştı.

Hakan Yaman, 30 Kasım 2019 tarihinde, Hitit Okuma Kulübü’nün davetlisi olarak, eşi Tenzile Nuray Yaman ile birlikte Çorum’a gelmiş, Emin Kitabevi’nde okurlarına kitaplarını imzalamıştı.

(Haber Merkezi)

#Hakan Yamandan İsrafilin Kanatları
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