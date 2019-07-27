Hak-İş’ten kutlamalar

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası ile Alaca Belediyesi arasında imzalanan toplu sözleşme için ilimize gelen Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu ile birlikte Çorum’da bazı kutlama ziyaretlerinde bulundu.

İlk olarak Hak-İş İl Temsilcisi Köroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret eden Hüseyin Öz daha sonra ise Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli’yi makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinden dolayı kutladı.

Aşgın, Öztürk ve Sezikli de nazik ziyaretleri için Hak-İş heyetine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)