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Hak-İş Genel Başkanı Arslan’a leblebi ikramı
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Güncel 05.03.2021, 20:00 05.03.2021, 20:13
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Hak-İş Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ziyarette Genel Başkan Mahmut Arslan’a Çorum Leblebisi hediye etti.
AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu; “HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaretimizde ülkemizde sendikal mücadele, çalışanlarımızın, çalışma hayatının talep ve beklentileri konularında tecrübe paylaşımı, istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverliği için Genel Başkana teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
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