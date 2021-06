“HAK-İŞ, bilimsel gelişmelere açık bir anlayışla hizmet veriyor”

Celalettin Bayrak, HAK-İŞ’in sahada sorunları tespit edip ona göre çözüm üreten bir sendikacılık anlayışını benimsediğini ifade ederek, “HAK-İŞ, Genel Başkan Mahmut Arslan ile birlikte gelişen teknoloji, yeni ortaya çıkan iş gücü kolları ile birlikte bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken, diğer taraftan da araştırma, inceleme ve bilimsel çalışmaları hayata geçirmekte tereddüt etmemiştir.” diye konuştu.

Çorum Belediyesi çalışanlarından Celalettin Bayrak, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın Çorum’a ziyaretleri ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın Çorum’a ziyaretlerinin kendisini son derece mutlu ettiğini belirten Celalettin Bayrak, Genel Başkan Mahmut Arslan ile ilk kez Arif Ersoy’un Belediye Başkanlığı döneminde Çorum için neler yapabiliriz düşüncesi ile dönemin Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu’yu Ankara’da ziyaretleri sırasında tanıştıklarını belirtti.

Hak-İş Konfederasyonunun bugünlere gelmesinde rahmetli Necati Çelik, Salim Uslu, Agâh Kafkas ve Mahmut Arslan’ın hizmetlerinin unutulamayacağını ifade eden Celalettin Bayrak, Hak-İş Konfederasyonunun ülkemize alışık olunmayan barışçıl bir sendikacılık anlayışı getirdiğinin altını çizdi.

Hak-İş Sendikasının hep ilklere imza attığını belirten Celalettin Bayrak, “Hak-İş tarihine baktığımız zaman hep bilimsel sendikacılığa önem verdiğini görürüz. Sahada sorunları tespit eden ve çözüm üreten bir sendikacılık anlayışını benimseyerek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. HAK-İş Sendikası Genel Başkan Mahmut Arslan ile birlikte gelişen teknoloji, yeni ortaya çıkan iş gücü kolları ile birlikte bir taraftan sendikacılığın eylem ve hak arama yönünü tavizsiz bir şekilde yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da araştırma, inceleme ve bilimsel çalışmaları hayata geçirmekte tereddüt etmemiştir.

HAK-İş olarak, her zaman sendikal mücadelemizi sosyal diyalog çerçevesinde yaparak, öneri ve taleplerimizi her platformda dile getiren, çalışanları yakından ilgilendiren hemen her konuda HAK-İŞ olarak duruşumuzu, yöntemimizi ve bakış açımızı değerlendiren Genel Başkanımız Mahmut Arslan’a İlimize hoş geldiniz diyorum” dedi.