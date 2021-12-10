“Hak ihlallerinin olmadığı, eşit ve özgür bir ülkeyi birlikte kuracağız”

CHP, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasını CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız okudu.

İnsanlığın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin tüm dünyada kabul edilişinin 73. yılında olduklarını belirten Tahtasız, geçen yıl yaptıkları insan hakları günü açıklamalarında, iktidarın hak ihlallerine ilişkin olumsuz karnesini kamuoyu ile paylaştıklarını ifade etti. 2021 yılı içinde de hak ihlallerinin katlanarak arttığını savunan Tahtasız, “Tek adamın kararıyla kadınların yaşam hakkının en önemli güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı hukuksuzca çıkılmıştır. Düşünce ve fikirlerini açıklayan yurttaşlar apar topar gözaltına alınmıştır. Yüksek mahkeme kararlarına dahi uymayan vesayet altındaki yargı ile ülkemiz hak ihlallerinin merkezi haline getirilmiştir. İnsan haklarının yasal ve hukuki güvencelerini yok sayan kararlar ve uygulamalarla anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlükler bir kişinin iradesiyle yok sayılmaktadır” dedi.

Neredeyse her iki gençten birinin işsiz, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, gıdasız kalan çocukların büyüme geriliklerinin ortaya çıktığı bir dönemi yaşadıklarını kaydeden Tahtasız, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tüm illerde vatandaşlara haklarını, hak arama yollarını anlatacağız. Sunulan hizmetlerin hiçbir siyasi partinin lütfu olmadığını, bunların anayasal güvence altında olduğunu ve aynı zamanda devleti yönetenlerin görevi olduğunu anlatacağız. Bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının, yoksulluk içindeki çocuklarının, işsizlerinin, memurlarının, emeklilerinin, işçilerinin, esnaflarının, çiftçilerinin hiçbir hukuki gerekçe olmadan ihraç edilen KHK’lıların, adil yargılanma hakkından mahkum bırakılanlarının, barış akademisyenlerinin hak mücadelesini güçlendireceğiz.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir kez daha ilan ediyoruz, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerinin egemen olduğu, hak ihlallerinin olmadığı, eşit ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız."

CHP İl Örgütü açıklama sonrası Gazi Caddesi’nde esnaflara, gençlere ve vatandaşlara 'Benim Hakkım' başlıklı broşürü dağıttı. (Nurdan AKBAŞ)

