“Hak, hukuk ve adalet mücadelemiz sürecek”

CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Sekreteri Aydın Taşkın ile birlikte tüm ilçe başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda parti çalışmaları ele alınarak, pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve bundan sonra hayata geçirilecek projeler değerlendirilerek, yol haritası belirlendi.

Toplantıda bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Milletvekili Enis Berberoğlu’nun kurulan bir kumpas sonucu adaletsiz, haksız ve hukuksuz bir şekilde milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve mahkum edildiğini bildirerek, “Bu durum; milli iradeye kurulmuş bir kumpastır, milli iradenin yok sayılmasıdır” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, parti olarak milletimiz için, vatanımız için mücadeleye devam edeceklerini, adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Tahtasız’ın konuyla ilgili değerlendirmesi şu şekilde:

“Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, kendi gündemlerini yaratmak isteyen, adaleti, hukuku, özgürlüğü yok sayan AKP iktidarı tarafından kurulan bir kumpas sonucu mahkum edilmiştir.

Enis Berberoğlu, özgürlükten ve demokrasiden yana bir milletvekilidir, milletin vekilidir. Ömrü boyunca halk için, ülkemiz için, demokrasi ve özgürlük için mücadele etmiş bir değerimizdir.

Hakkında tek bir somut delil bile olmadan, hukuksuzca, siyasi bir hesaplaşmanın sonucunda mahkûm edilmiş, özgürlüğü elinden alınmıştır.

Bu durum; milli iradeye kurulmuş bir kumpastır, milli iradenin yok sayılmasıdır.

Enis Berberoğlu, 16 ay hukuksuzca hücrede yatmış, bundan 18 ay önce de tahliye edilmiş ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Hukuki süreç devam ederken, tam 18 ay sonra Mecliste bekleyen teskere okundu ve milletvekilliğini düşürüp doğum gününde cezaevine aldılar. Ardından, pandemi dolayısıyla 31 Ekim’e kadar evinde devamında cezaevinde kalmasına karar verildi ve tahliye edildi.

18 ay Mecliste bekleyen teskere, uzunca bir dönem çalışmayan meclis açıldığı gün pandemi süreci devam ederken ne oldu da okundu. Bu güne kadar ki meclisteki tüm tahammüllerin dışında hukuki süreç devam ederken, millettin iradesinin tesciline engel olacak bu hareket tamamıyla siyasi bir karardır.

Bu kararla ülkemize demokrasi mi gelecektir. AKP ne amaçlamıştır?

18 ay neden beklendi bugün neden beklenmedi.

Çünkü işsizlik Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlarına ulaşmıştır. Cari açık ve dış borç rekorlardadır.

Pandemi dönemine çok kırılgan bir ekonomi ile girilmiştir.

Özellikle mutfak enflasyonu insanımızı perişan etmektedir.”

Çocuklarımızın sınav tarihiyle ileri geri oynuyorlar, sokağa çıkma yasasını papatya falına çeviriyorlar, Salda gölünde, Kaz dağlarında yaptıkları çevre felaketleri bile gösteriyor ki ülkeyi yönetemiyorlar.

Tüm anketlerde CHP’nin ilk seçimde iktidara geleceğini görüyorlar. Toplumu kutuplaştırıp kendi kitlesini konsolide etmeye çalışıyorlar.

Kendisi gibi düşünmeyen, konuşmayan hiçbir organı istemiyorlar. Baro, TBB, TMMOB gibi yarı resmi kuruluşlarımıza müdahale etmek istiyorlar, yandaş olmayıp yayın hayatına devam etmeye çalışan birkaç medyaya, gazeteciye, ağır cezalar verilebiliyorlar.

Her gün yeni bir hamleler yaparak toplumun iş, aş taleplerinin duyulmasını istemiyorlar, insanımızın adalet taleplerinin duyulmasını istemiyorlar. Çünkü kendi iktidarlarının sonunun geldiğini biliyorlar.

Meclis iradesi, millet iradesi, TBMM'nin saygınlığı, saray düzeni tarafından bilinçli olarak ayaklar altına alınıyor.

Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu hakkındaki başvuruya, hak ihlali tespit ederse ve yeniden yargılanması gerektiği belirtirse geri dönüş mümkün mü?

Milletvekilliği düştüğü için cezaevinde olacak. Milletvekilliğine dönebilecek mi? Hayır.

Adaletsizlik bir ülkeyi uçuruma sürükler. Adalete dayanmayan kuvvet zalim bir kuvvettir.

Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan milyonlar birleşecek, tek adam rejimine, bu saray düzenine son verecek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracaktır.

Hiç kimse umutsuz olmasın. Demokrasiye inanan milyonlar birleşecek ve tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldırmak için el ele verecektir.

Bizleri susturmayı, mücadelemizden geri adım attırmayı, korkutmayı, sindirmeyi başaramayacaklar.

Milletimiz için, vatanımız için mücadeleye devam edeceğiz. Hak, hukuk, adaleti sağlamak için demokrasi mücadelesini sürdüreceğiz.

Enis Berberoğlu’nun dediği gibi “Demokrasi için bir bedel ödenilecekse bu bedeli önce CHP’liler öder.”