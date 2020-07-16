“Hainlerin yakası iki cihanda da bir araya gelmeyecek”

Alınan işaretle binlerce milliyetçi-ülkücü Türk gencinin büyük Türk Milletinin mütemmim bir cüzü olarak sokaklara çıktığını, göğsünü tanklara siper ettiğini anlatan Tosik, Büyük Türk Milleti’nin şanına yakışır bir yiğitlikle darbecilere karşı koyduğunu ve bu sefer Amerika'nın nesebi gayrı sahih çocuklarının değil, Anadolu'nun mayası yiğitlikle yoğrulmuş, kahraman Türk evlatlarının kazandığını dile getirdi.

Milliyetçi Hareket ve Ülkücü gençliğin her halükarda Türk Milletinin tarafında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında saf tutacağını, vatana olan sevda ve millete duyulan aşkın bir takım sorumluluklar yüklediğini belirten Tosik, “Geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi yönetenleri fetövari yapılanmalara izin vermemesi gerektiği konusunda uyarmak boynumuzun borcudur. Bu konuda dikkatli olunmazsa ikinci bir 15 Temmuz felaketiyle karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.

Devletin çeşitli kurumlarında yuvalanan, bu millete aidiyet hissetmeyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı sadakatle bağlı olmayan her kişi ve zümreye karşı tedbir almak devleti yönetenlerin asli vazifesi olmalıdır.

Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi şehadet şerbetini içen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz” dedi. (Haber Merkezi)