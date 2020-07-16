“Hainlerin Türkiye’yi yok etme çabaları boşa çıktı”

15 Temmuz gecesi insanların istikbaline sahip çıktığını dile getiren Vali Çiftçi, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlara çıkarak darbeye dur demenin adıdır 15 Temmuz. Aslında 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. Normalde darbe girişimleri idareyi değiştirmek için yapılıyor ama burada böyle bir niyet yoktu. Askeri bir ihtilal de değildi. O gün, Türkiye'yi haritadan silme, tamamen yok etme planıydı ancak bu millet hain örgüte geçit vermedi” dedi.