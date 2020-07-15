“Hainlerin karşısında silahsız ama imanlı bir millet vardı”

Toplulukları zor zamanlarda gösterdiği reflekslerin, millet yaptığını belirten Levent Batman, “Bir topluluk eğer millet olacaksa zor zamanda canından feda edebiliyorsa fitneler etrafı kasıp kavurduğunda yumruk gibi oluyorsa tarihin sınavları önüne geliyorsa kaçmayıp göğüs göğüse o sınavları yürüyorsa işte o topluluğa millet denir. Millet olmak kolay değildir. Tesadüfi değildir. Millet olmak; aşka, imanla yürekle olur” dedi.

Levent Batman, Türk milletinin tarihin en zor sınavlarından, ateş çemberlerinin içinden geçerek millet olduğunu bildirdi. Türk milletinin tarihinde birçok badire atlattığını vurgulayan Batman, şunları kaydetti: “Çanakkale, Sarıkamış zordu ama düşmanı biliyorduk. Düşmanla nerde karşılacağımızı biliyorduk. Kime karşı yürüyeceğimizi biliyorduk. 15 Temmuz gecesi içimize giren bu FETÖ hainleri, en aşağılık düşmandan daha aşağıydılar. Çünkü milletin kıt kaynaklarından elde ettiği uçakları, helikopterleri, mermileri millete yönelttiler. Alçakça alçak uçuş yaptılar. Ama millete pes ettiremediler. Onların karşısında silahsız ama imanlı bir millet vardı. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz’da tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ülkemizin bekası, istikbali, istiklali için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum”

(Haber Merkezi)