“Hainleri lanetliyoruz”

Vatanı ve demokrasiyi yok etmek isteyen hainlerin 15 Temmuz gecesi harekete geçerek kanlı bir darbe girişiminde bulunduklarını kaydeden Bektaş, “O gece Türkiye’nin perişan olması için harekete geçen hainler, ertesi güne ne yaparlarsa yapsınlar milletimizi bölemeyeceklerini, bayrağımızı indiremeyeceklerini, ezanlarımızı susturamayacaklarını, bu ülkeye diz çöktüremeyeceklerini, bu halka boyunduruk vuramayacaklarını anlamanın kahrıyla gerçeklere uyandılar.

Darbeye direnerek, bu uğurda Hakk’ın rahmetine kavuşan 251 şehidimiz ile 2196 gazimizin omuzlarında yükselen Aziz vatanımızı gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. Yüce Allah’tan böyle hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’müzün değerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışarak, gelecek neslimize de bu kahramanlık hikayesini anlatarak ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti’nde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz.

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye’ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyor, vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve milletimize sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

