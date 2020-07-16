“Hainlere karşı dimdik duracağız”

Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan program Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda daha sonra İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından şehitler için dua edildi.

Programın açış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, darbe gecesi tüm Müslüman ülkelerin dualar ettiğini kaydederek, mazlum ülkelerin gözünün Türkiye’nin üzerinde olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz’un, Çanakkale zaferinden farklı olmadığını görmek gerektiğini belirten Aşgın, hainlerin amacını boşa çıkaran bu millet için gece gündüz ibadet aşkıyla hizmet verilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Aşgın, ileride başka bir hain çıkması halinde yine daha önce olduğu gibi karşısında dimdik çıkılacağını vurguladı.

Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise konuşmasında darbecilerin ruhunu ve bedenini 1 Dolara satan insanlar olduğunu belirtti. En büyük görevlerinin Fetöcüler ile sonuna kadar mücadele etmek olduğunu ifade eden Kaya, o gece meclisin açıldığını ve meclise Ak Partili, MHPli ve CHPli milletvekillerinin sahip çıktıklarını anlattı. Türkiye’nin her yerde söz sahibi bir ülke olduğunu anlatan Kaya, “Bundan sonra dünya bizden mazlum bir ülke beklemesin kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmayacak” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 156 Temmuz gazileri Mustafa Çağır ve Mustafa Türkyılmaz sahneye gelerek duygularını paylaştı. Program düzenlenen sancak yarışına katılanlara ödüllerinin verilmesi ve Prof.Dr. Nurullah Genç’in okuduğu şiirler ile devam etti.

(Haber Merkezi)